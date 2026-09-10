Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется в рамках программы Unified Cash Transfers, которую Украинский Красный Крест реализует с апреля по декабрь 2026 года в девяти областях страны.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области в 2026 году реализуется через программу Unified Cash Transfers. Ее с апреля по декабрь 2026 года внедряет Украинский Красный Крест в сотрудничестве с местными властями и при координации с рабочей группой по денежной помощи.

Программа охватывает девять областей: Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Одесскую. Подход к реагированию построен на стратегических приоритетах, которые определило гуманитарное сообщество на 2026 год.

Денежная поддержка разделена на три пакета. Первый предусматривает помощь социально-экономически уязвимым лицам, проживающим в пределах 0–50 километров от линии фронта, с фокусом на самые опасные зоны. Второй направлен на эвакуированных в транзитных центрах — людей, вынужденных покинуть дома, в частности в первые 45 дней после перемещения. Третий пакет — срочная помощь пострадавшим домохозяйствам в течение 45 дней со дня обстрела. Сообщается на официальном сайте Красного Креста.

Финансовую поддержку программе оказывают Государственный департамент США, Норвежский Красный Крест и Датский Красный Крест. Для переселенцев, поселившихся на Черниговщине, это возможность получить денежную поддержку в первые недели после перемещения, а также в случае чрезвычайных ситуаций.

Куда обращаться за помощью

За деталями об условиях и порядке получения выплат можно обратиться на горячую линию Украинского Красного Креста по номеру 0 800 332 656 или в ближайшую организацию Красного Креста в Черниговской области.

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