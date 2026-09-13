Как почистить унитаз от налета, плесени и ржавчины — поможет обычная лимонная кислота, которая есть почти на каждой кухне.

Быстро очистить унитаз от налета в домашних условиях можно без дорогих и токсичных средств. Из-за жесткой воды, насыщенной кальцием и магнием, на стенках унитаза со временем образуются твердые отложения, которые портят вид и делают поверхность неприятной на ощупь. Как сообщается на ютуб-канале Лайфхак клуб, вернуть сантехнике первозданную белизну можно очень просто.

В сети советуют немало способов, но часть из них скорее вредит, чем помогает. Аммиак имеет резкий устойчивый запах, который в закрытом помещении может вызвать дискомфорт или даже обморок. Уксус тоже не дает нужного эффекта очищения, а его запах остается надолго. Поэтому специалисты-практики рекомендуют более безопасный и дешевый метод.

Как почистить унитаз от налета, плесени и ржавчины

Самый простой и действенный способ — обычная лимонная кислота. Достаточно растворить в унитазе 50 граммов лимонной кислоты, залить теплой водой температурой около 60 градусов и оставить на несколько часов, а еще лучше — на ночь. За это время кислая среда размягчит и растворит кальциевые отложения и мочевой камень, который образует твердую корку на стенках.

Затем поверхность достаточно протереть губкой или щеткой и смыть загрязнения вместе с раствором. Чтобы усилить действие, можно добавить немного моющего средства — оно сделает раствор гуще и поможет лучше очистить стенки. Важно не использовать слишком горячую воду, ведь это может повредить сантехнику. При сильном загрязнении остатки налета удаляют дополнительно механически.

Регулярное применение такого народного метода помогает избежать образования толстого слоя налета и сохранить унитаз чистым значительно дольше. Этот способ абсолютно безопасен для здоровья, экологичен и не требует больших затрат — лимонная кислота стоит несколько гривен и есть почти на каждой кухне.









