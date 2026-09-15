В Украине продолжается приём заявлений на государственную выплату «Пакунок школяра» — по 5000 гривен для семей первоклассников. Рассказываем, кто имеет право на деньги и как оформить выплату через «Дію».

Денежная помощь семьям в Херсонской области этой осенью доступна сразу по нескольким программам, и одна из них — государственная выплата «Пакунок школяра». Её могут оформить семьи, в которых ребёнок в этом году впервые пошёл в школу, — государство выплачивает по 5000 гривен на каждого первоклассника.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, заявления на «Пакунок школяра» уже подали почти 80% семей первоклассников. Всего в этом году в первый класс пошли 239 661 ребёнок, а по состоянию на сегодня около 190 тысяч семей успели оформить заявления на получение выплаты.

Кто имеет право на выплату 5000 гривен

Деньги предусмотрены семьям, в которых ребёнок в этом году зачислен в первый класс школы. Оформить выплату может один из родителей, усыновителей или законных представителей первоклассника. Если в семье сразу двое детей впервые пошли в первый класс, заявление подают на каждого из них отдельно.

Как оформить выплату через «Дію»

Заявление принимают онлайн — в приложении или на портале «Дія». После проверки данных средства зачисляют на виртуальную карту «Дія.Картка», которой можно расплачиваться в магазинах или аптеках либо перевести деньги на обычный банковский счёт.

Пошагово, как подать заявление

зайдите в приложение «Дія» и выберите услугу «Пакунок школяра»;

проверьте данные ребёнка, который в этом году пошёл в первый класс;

подтвердите номер «Дія.Картки», на которую поступят средства;

отправьте заявление и дождитесь зачисления денег.

Важно успеть до дедлайна: заявления принимают до 1 ноября. Поэтому семьи, которые ещё не оформили «Пакунок школяра», могут сделать это в течение сентября и октября.

Программа действует по всей Украине, поэтому семьи первоклассников на Херсонщине получают 5000 гривен на тех же условиях, что и в других регионах. Деньги помогут закрыть часть расходов на подготовку ребёнка к школе — от канцтоваров и рюкзака до формы и обуви.

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