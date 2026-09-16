Подорожание продуктов в Житомирской области фиксируют уже и в супермаркетах — всего за месяц заметно выросли цены на куриные яйца, свинину и подсолнечное масло. Politeka собрала реальные цифры из мониторинга цен по состоянию на 15 сентября 2026 года.

Подорожание продуктов в Житомирской области в начале осени заметно уже на ценниках — всего за месяц ощутимо прибавили в цене куриные яйца, свинина и подсолнечное масло. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен портала Минфин, обновленные 15 сентября 2026 года.

Как изменились цены на яйца

Заметнее всего подорожали куриные яйца. Еще в августе 2026 года средняя цена десятка яиц «Квочка» категории С1 составляла 57,12 гривни, а к середине сентября достигла 69,55 гривни — плюс около 12 гривень за месяц. В Auchan такой десяток продают по 62,90 гривни, а в Novus — уже по 76,19 гривни.

Яйца «Ясенсвит» С1 подорожали с 59,49 до 74,75 гривни за десяток, а упаковка из 18 штук — со 106,95 до 129 гривень.

Что происходит с ценами на свинину

Свинина тоже прибавила в цене, хотя и не так резко. Свиной ошеек за месяц подорожал с 314,38 до 349,92 гривни за килограмм, грудинка — с 205,75 до 214,15 гривни, подчеревина — со 218,14 до 234,97 гривни. Самая дорогая позиция — ошеек в Megamarket, где килограмм стоит 379 гривень. Лопатка, наоборот, немного подешевела: 218,37 гривни за килограмм против 222,67 гривни в августе.

Подсолнечное масло: сколько стоит сейчас

Масло дорожает медленно, но стабильно. Бутылка рафинированной «Олейны» объемом 850 мл теперь стоит в среднем 107,30 гривни против 100,68 гривни в августе. «Щедрый Дар» подорожал со 100,07 до 102,83 гривни. В Auchan «Олейну» продают по 109,40 гривни, а дешевле всего она в Novus — 99,99 гривни.

Почему растут цены и что делать покупателям

Приведенные цифры — это средний мониторинг по крупным сетям Auchan, Novus, Megamarket и Metro, поэтому в конкретном магазине Житомирской области стоимость может немного отличаться. Подорожание продуктов в Житомирской области стоит учитывать, планируя бюджет на месяц: перед покупкой советуют сравнивать ценники разных сетей и следить за акционными предложениями.

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