Доплаты для пенсионеров в Винницкой области после достижения 70 лет начисляются автоматически, однако есть четкие ограничения по размеру пенсии и трудоустройству.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляются ежемесячно после достижения 70-летнего возраста, однако сумма выплаты зависит от возраста и совокупного дохода человека.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, возрастные надбавки назначаются автоматически на основании сведений, которые уже содержатся в реестре фонда. Поэтому пенсионерам в Винницкой области никуда не нужно обращаться или подавать отдельные заявления.

Сколько доплачивают после 70 лет

Базовый расчёт следующий. После наступления 70 лет ежемесячная доплата в Винницкой области составляет 300 гривен — за год это дополнительные 3 600 гривен. Далее сумма растёт вместе с возрастом.

После 75 лет общая сумма ежемесячной надбавки достигает 456 гривен. А когда человек достигает 80-летия, к выплате добавляют ещё 114 гривен, после чего итоговая ежемесячная доплата достигает 570 гривен.

Главное условие — размер дохода

Надбавка начисляется лишь тем, чей совокупный ежемесячный доход вместе со всеми другими надбавками не превышает 10 340 гривен. Если пенсия вместе с доплатой выходит за этот предел, размер выплаты корректируется.

Отдельное ограничение действует для тех, кто продолжает официально работать. Пенсионерам с официальным трудоустройством возрастную надбавку не начисляют. Получать её можно только после официального увольнения.

Какие ещё выплаты доступны пенсионерам в Винницкой области

Кроме возрастных доплат, законодательство предусматривает и другие механизмы увеличения выплат. Например, одинокие пенсионеры от 80 лет, которые по медицинским показаниям нуждаются в регулярном уходе, имеют право на ежемесячную компенсацию около 1 000 гривен.

Также действует доплата за сверхнормативный страховой стаж: за каждый полный год сверх нормы начисляют надбавку, размер которой зависит от индивидуальных показателей пенсионера и в отдельных случаях может достигать 700 гривен в месяц.

Нужно ли обращаться за надбавкой

Возрастная надбавка назначается автоматически, поэтому получателю не нужно идти в отделение Пенсионного фонда или подавать документы. Главное — знать о совокупном доходе: если сумма пенсии вместе с доплатой превысит установленный предел, выплату скорректируют.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, от чего зависит размер надбавки за стаж.