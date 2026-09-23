Херсонская областная комиссия согласовала единовременную помощь по 30 тысяч гривен для 245 детей, эвакуированных из временно оккупированных общин Херсонщины, россии и беларуси. Отдельно 100 тысяч гривен получат родители-воспитатели нового детского дома семейного типа.

Денежная помощь в Херсонской области пополнилась новыми решениями — областная комиссия согласовала единовременные выплаты детям, эвакуированным из временно оккупированных общин Херсонщины, а также из россии и беларуси.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Очередное заседание комиссии провел заместитель начальника Херсонской ОВА Евгений Игнатенко. Члены комиссии рассмотрели обращения о предоставлении единовременной материальной помощи в размере 30 тысяч гривен на каждого ребенка, спасенного с оккупированных территорий.

По итогам заседания выплаты согласовали для 245 детей. Общая сумма помощи составляет 7 миллионов 350 тысяч гривен.

Дополнительно комиссия единогласно поддержала решение о предоставлении 100 тысяч гривен единовременной материальной помощи родителям-воспитателям недавно созданного детского дома семейного типа в Херсонской области.

Выплата касается детей, спасенных из временно оккупированных общин Херсонщины, а также возвращенных с территории россии и беларуси. Помощь является единовременной и призвана поддержать семьи, восстанавливающие жизнь на подконтрольной Украине территории.

Куда обращаться за помощью

Решение о выплатах принимает областная комиссия при Херсонской ОВА. Семьи могут подавать обращения через органы социальной защиты или непосредственно в Херсонскую областную военную администрацию. Горячая линия ОВА — 0800 330 951 и 0800 101 102.

Следующие заседания комиссии продолжат рассмотрение обращений о поддержке эвакуированных детей и семей из временно оккупированных общин Херсонской области.