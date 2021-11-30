Зарплата нардепів близько 40 тисяч гривень на місяць

Деякі депутати від партії "Слуга народу" минулого року купували елітні авто вартістю понад мільйон гривень.

Як передає Politeka, за інформацією НАЗК, народні обранці придбали елітні машини марок BMW, Audi, Toyota та інші.

Варто зазначити, що зарплата "слуг" становить близько 40 тисяч гривень на місяць. Для того щоб дозволити собі такі дорогі авто їм потрібно було б працювати кілька років.

Так, наприклад, Максим Гузенко в березні купив позашляховик BMW X5 за 2 642 792 гривень.

Олег Арсенюк в липні обзавівся новенькою Audi A8 2021 року випуску за 2 313 360 гривень, його колега Анатолій Гунько також обзавівся елітним японським Toyota Land Cruiser. А Орест Саламаха купив Audi за 1,54 млн грн.

Роман Каптєлов у офіційного дилера купив новий Land Rover Discovery 2021 року випуску за 2 156 464 гривень, до цього нардеп їздив на машині в два рази дешевше – Mazda СХ-5.

Нагадаємо, у мережі показали перший ВАЗ-2108: як виглядає унікальна "вісімка".

Раніше Politeka повідомляла про новому "Запорожці"за півмільйона: українцям показали вітчизняний кросовер, фото.

Також Politeka писала, що названі найдешевші позашляховики 2021 року: є повний привід.