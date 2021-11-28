Найдешевша модель Tesla Y тепер коштує понад 60 000 доларів з останнім підвищенням цін.

Про це повідомляє автомобільний портал "cnet.com".

Tesla підвищила ціну на Model Y у восьмий раз цього року.

Виробник електромобілів взяв за звичку підвищувати ціни на свій найменш дорогий електричний позашляховик, і в минулі вихідні Tesla Model Y стала автомобілем вартістю 60 000 доларів.

Tesla Model Y тепер коштує 60 990 доларів. Нова ціна відображає нове підвищення цін на 1000 доларів для всіх, хто замовляє модель Y Long Range.

Tesla Model Y стає автомобілем вартістю 60 000 доларів без більш дешевого варіанту, доступного після того, як стандартна лінійка моделі Y дебютувала і але, не почала користуватися успіхом.

З урахуванням того, що дешевший варіант зник, Tesla Model Y на 17 000 доларів дорожче, ніж на початку цього року.

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