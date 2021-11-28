Тест-драйв автомобіля марки "Honda Civic Hatchback" зміг приємно здивувати, на ньому успішно подолали дистанцію в спеціальному режимі, і навіть дорожні умови не завадили.
Honda Civic Sport Touring Hatchback 11-го покоління відрізняється цікавим дизайном, що поєднує в собі гострі кути і м'яку вишуканість. Про це пише сайт motortrend.com.
Колір автомобіля "вирвиокий", але це ніяк не вплинуло на його характеристики, і він пройшов успішне тестування.
Як виявилося, Honda Civic Sport Touring Hatchback 2022 року розганяється до 100 км/год за 7,7 секунди. Коли справа дійшла до чверті милі, Civic Hatchback показав 15,9 секунди на швидкості 89,8 миль на годину - це непогані показники.
Чоловік Пугачової Галкін повідомив про велику трагедію, пішла близька людина: "Велика втрата"
Магнітні бурі порушать спокій українців у грудні: названі дати і як уберегтися від удару
Потужний вибух газу у п'ятиповерхівці, кількість жертв збільшилася: в ДСНС розкрили деталі
Обірвалося життя легендарного співака, мільйони фанатів сумують: "Тільки що на проекті Голос був..."
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Хетчбек такого розміру і на скромній потужності їхав завантаженою дорогою Лос-Анжелеса, легко долаючи огорожі. Машина добре керована в спортивному режимі, а під час несподіваного уповільнення руху на дорозі плавно гальмувала.
Однак була неприємна особливість - неодноразово звучало попередження про зіткнення при найменшому наближенні хетчбека до задньої частини іншого автомобіля.
Honda Civic Sport Touring Hatchback оснащений надійним 1,5-літровим рядно-чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що розвиває потужність до 180 кінських сил і 177 фунт-фут крутного моменту.
Базова вартість авто 30 415 доларів.
Нагадавши, у Volkswagen Golf R знайшли недоліки: чим розчарував автомобіль під час тест-драйву
Раніше Politeka повідомляла, вбновленний Hyundai Tucson вперше відрізняється гібридною моделлю: які переваги у популярного кросовера
Також Politeka писала, що роскошний кросовер Audi вперше потрапив на фото