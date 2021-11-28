Тест-драйв автомобіля марки "Honda Civic Hatchback" зміг приємно здивувати, на ньому успішно подолали дистанцію в спеціальному режимі, і навіть дорожні умови не завадили.

Honda Civic Sport Touring Hatchback 11-го покоління відрізняється цікавим дизайном, що поєднує в собі гострі кути і м'яку вишуканість. Про це пише сайт motortrend.com.

Колір автомобіля "вирвиокий", але це ніяк не вплинуло на його характеристики, і він пройшов успішне тестування.

Як виявилося, Honda Civic Sport Touring Hatchback 2022 року розганяється до 100 км/год за 7,7 секунди. Коли справа дійшла до чверті милі, Civic Hatchback показав 15,9 секунди на швидкості 89,8 миль на годину - це непогані показники.

Хетчбек такого розміру і на скромній потужності їхав завантаженою дорогою Лос-Анжелеса, легко долаючи огорожі. Машина добре керована в спортивному режимі, а під час несподіваного уповільнення руху на дорозі плавно гальмувала.

Однак була неприємна особливість - неодноразово звучало попередження про зіткнення при найменшому наближенні хетчбека до задньої частини іншого автомобіля.

Honda Civic Sport Touring Hatchback оснащений надійним 1,5-літровим рядно-чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що розвиває потужність до 180 кінських сил і 177 фунт-фут крутного моменту.

Базова вартість авто 30 415 доларів.

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