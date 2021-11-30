Infiniti QX60 2022 року- абсолютно новий трирядний розкішний позашляховик-з'явилася інформація про ціни.

Про це повідомляє портал "motortrend.com".

Кожна Infiniti QX60 2022 поставляється в стандартній комплектації з переднім приводом і спирається на 3,5-літровий V6, що розвиває 295 к. с. і з'єднаний з новою дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Інтелектуальна система повного приводу Infiniti доступна за додаткову плату в розмірі 2000 доларів.

Більше того, пакет буксирування в розмірі 900 доларів доступний для повнопривідних сенсорних моделей і є стандартним для Autograph AWD.

QX60 другого покоління стартує з 47 875 доларів і скоро надійде в виставкові зали.

Ця ціна на 2750 доларів більше, ніж найдешевша ціна вихідного QX60 (45 375 доларів), хоча нова модель менш нудна і більш приваблива, ніж будь-коли.

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