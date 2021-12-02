Kia Sportage з моменту дебюту моделі першого покоління в середині 1990-х років перетворився на компактний позашляховик.
Про це повідомляє "motortrend.com".
Побудований на платформі, що відноситься до Hyundai Tucson 2016-2021 років, нинішній Kia Sportage надійшов у продаж в 2017 модельному році.
Kia представляє повністю перероблений Sportage для 2023 модельного року.
Kia Sportage LX Value Edition оснащений 18-дюймовими колісними дисками, безключовим доступом без рук і передніми сидіннями з підігрівом.
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Kia Sportage 2022 року матиме вищі показники безпеки при зіткненнях попередніх модельних років.
Від NHTSA покоління Kia Sportage щорічно з моменту свого дебюту отримує найвищий загальний рейтинг безпеки в п'ять зірок. IIHS визначив його найкращим вибором в області безпеки за останні два роки поспіль.
Стандартні функції допомоги водієві Kia Sportage і активної безпеки включають попередження про зіткнення спереду з автоматичним екстреним гальмуванням, допомога в утриманні смуги руху, попередження про виїзд зі смуги руху, попередження про сліпу зону і попередження про перехресний рух ззаду.
Адаптивний круїз-контроль є додатковим або входить в комплект в залежності від комплектації.
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