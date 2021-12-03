Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022 року-це свого роду третій стиль кузова в лінійці Taycan.

Про це повідомляє "motortrend.com".

По суті, це зменшена і перекалібрована версія Porsche Taycan Cross Turismo з тими ж габаритами і скляним дахом, що і у його родинного універсала.

Візуально Porsche Taycan GTS Sport Turismo трохи відрізняється від Cross Turismo: задній спойлер забарвлений в колір кузова, а над колісними арками немає міцної пластикової обшивки.

Porsche Taycan GTS призначений для покупця, який хоче більш яскравий автомобіль з достатньою кількістю відмінностей, щоб бути помітним, залишаючись при цьому фінансово досяжним.

У них також є більш глибока і гучна версія електричного спортивного звуку Porsche Taycan, генератор шуму, який може замінити деяку звукову навантаження, від якої відмовляється Taycan, не маючи двигуна.

Обидва тайванські GTSS використовують один і той же одношвидкісний передній двигун, а також більший задній двигун і двошвидкісну задню трансмісію для управління потужністю 590 кінських сил за допомогою управління запуском.

Це ставить моделі GTS між 462-к. с. Taycan 4S і 670-к. с. Taycan Turbo. В Porsche кажуть, що вони обидва можуть розігнатися до 100 км на годину за 3,5 секунди.

До слова, оновлений Kia Niro вперше представлений світу: з'явилися кадри гібридного хетчбека.

Раніше Politeka повідомляла, Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль.

Також Politeka писала, Kia Sorento 2022 року порадує українців: перші фото позашляховика.