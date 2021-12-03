Toyota Prius в 2022 році четвертого покоління отримає нову спеціальну модель Nightshade.

Про це повідомив портал "motortrend.com".

Toyota Prius стала такою популярною в Україні через відносно доступну ціну і при цьому автомобіль дуже економічний по витраті палива.

Після двох десятиліть Toyota добре знайома з аудиторією Prius і, схоже, добре розуміє, чого вона хоче. Сидіння зручні, об'єм багажника великий, а доступний AWD додає ще один вимір продуктивності і корисності.

Наявність додаткової моделі у вигляді Toyota Prius Prime тільки підвищує її привабливість.

Набір функцій Toyota Safety Sense широко застосовується у всьому каталозі бренду. У випадку Prius стандартний технічний пакет включає автоматичне екстрене гальмування, центрування смуги руху з попередженням про виїзд зі смуги, адаптивний круїз-контроль і автоматичне дальнє світло.

Моніторинг сліпих зон також є стандартним для всіх, крім Prius LEE co.

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