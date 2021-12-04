Hyundai Elantra N увійшла в сегмент спортивних компактних седанів - авто розвиває 276 к. с.

Про це повідомляє автопортал "motortrend".

Вперше представлена в 1994 році, Hyundai Elantra є одним з найтриваліших моделей Hyundai. У минулому році було представлено сьоме покоління компактного седана Hyundai, що замінила модель, яка все ще була досить конкурентоспроможною.

Зовсім не відмовляючись від цього сегмента, що скорочується, Hyundai замість цього розширює портфель Elantra на 2022 рік.

На додаток до гібриду Elantra, є нова модель Hyundai Elantra N.

Нова Elantra буде коштувати від 32 925 доларів зі стандартною шестиступінчастою механічною коробкою передач і 34 425 доларів з доступною восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Що стосується найближчих конкурентів Elantra N, тобто інших спортивних седанів з турбонаддувом, то вони набагато дорожче.

Honda Civic Si 2022 року коштує 28 315 доларів. Volkswagen Jetta GLI 22 роки випуску коштує 27 635 доларів в базовій формі і 31 740 доларів в більш приємній обробці автобану.

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