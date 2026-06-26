Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі містять товари тривалого зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Відповідний порядок діє на підставі рішення виконавчого комітету, ухваленого наприкінці 2023 року.

Підтримка передбачена для переселенців, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, матерів із неповнолітніми дітьми та інших громадян, які потребують додаткової соціальної допомоги. Скористатися програмою можуть також мешканці, що перебувають у зареєстрованих місцях тимчасового проживання та офіційних прихистках.

Окреме право на отримання наборів мають законні представники малолітніх, недієздатних або частково обмежених у цивільній дієздатності громадян. До переліку одержувачів входять і особи, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб через складні життєві обставини.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі містять товари тривалого зберігання, що дозволяють забезпечити базові потреби родин. До пакунків входять м’ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, макаронні вироби швидкого приготування, а також чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий склад формується з урахуванням практичності та можливості довгого зберігання без спеціальних умов. Це особливо важливо для громадян, які проживають у тимчасових оселях або перебувають у процесі облаштування побуту.

Для оформлення підтримки необхідно особисто звернутися до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання чи реєстрації. Під час подання заяви потрібно надати визначений пакет документів, що підтверджує право на участь у програмі.

У міській адміністрації зазначають, що інформацію щодо можливих змін, розширення переліку одержувачів або коригування умов надання допомоги оприлюднюватимуть додатково через офіційні канали інформування.

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