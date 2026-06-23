Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як частина оновлення фінансової моделі міської транспортної системи та адаптації до поточних економічних умов.

Подорожчання проїзду в Сумах винесене на громадське обговорення в межах проєкту розпорядчого документа, підготовленого міською військовою адміністрацією Sumy Military Administration, повідомляє Politeka.

Ініціатива стосується перегляду вартості пасажирських перевезень у міському та приміському сполученні. На цьому етапі рішення не затверджене остаточно й перебуває у фазі погодження з можливістю внесення змін після розгляду пропозицій мешканців.

За попередніми даними, ціна поїздки в межах міста може зрости з 15 до 20 гривень. Окремо розглядається маршрут до села Піщане Pishchane, де пропонується рівень близько 28 гривень за одну поїздку.

Перевізники пояснюють перегляд накопиченням витрат за останній період. Серед причин називають подорожчання пального, запасних частин і ремонтних робіт, а також зростання витрат на оплату праці та загальне утримання транспорту.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Сумах розглядається як частина оновлення фінансової моделі міської транспортної системи та адаптації до поточних економічних умов.

Наразі документ залишається відкритим для обговорення. Остаточне рішення ухвалять після завершення консультацій і аналізу пропозицій від усіх учасників процесу.

Подальший перебіг процедури залежить від результатів розгляду проєкту та узгодження всіх передбачених етапів.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

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