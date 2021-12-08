Нова Skoda Octavia RS вперше буде пропонуватися з трьома окремими силовими агрегатами, включаючи новий гібридний варіант з модулем+ який підключається.

Про це повідомляє "completecar".

Новітній 2,0-літровий двигун TDI від Skoda Octavia є свого роду перлиною, демонструючи солідні показники в 200 к. с. і 400 нм крутного моменту.

Останнє означає, що вам ніколи не доведеться самостійно працювати з автоматичною коробкою передач Skoda Octavia DSG, і дійсно, якщо ви це зробите, двигун буде настільки плавним, що ви легко зможете запустити його в обмежувач обертів.

Шанувальникам формули Skoda Octavia RS, які завжди воліли дизельний варіант через його низькі експлуатаційні витрати, є про що подумати.

Підключається гібридний Skoda Octavia RS IV, ймовірно, поставить багато галочок для цих покупців, особливо для тих, хто може легко зарядити акумулятор вдома або на роботі.

Тим не менш, якщо ви хочете, щоб Skoda Octavia RS поєднувала в собі простір, продуктивність і спортивний імідж, але все ще потребуєте безпроблемної економічності на далеких відстанях, важко перевершити дизельний варіант.

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