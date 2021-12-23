Nissan Juke 2022 року буде адаптований до побажань автомобілістів різного віку, передає "kfz10.de".
Перевага нової версії практичного і доступного компактного кросовера Nissan Juke:
творчо модифікований дизайн кузова;
фірмовий інтер'єр салону;
поліпшені тягові і витратні характеристики компонентів ICE.
Більшою мірою редизайн був пов'язаний з оновленням передньої частини корпусу.
Дуже добре виглядає на фото окантовка переднього скла Nissan Juke у чорному глянцевому і динамічно хвилястих бічних стінках капота.
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Ходові вогні бумеранги і круглі фари з ксеноновими або світлодіодними комплектаціями також виглядають ефектно на Nissan Juke.
Виразність декоративного хромування Nissan Juke ефектно поєднується з аеродинамічним дизайном численних елементів ступінчастого рельєфу.
Вже в стандартній конфігурації нова версія Nissan Juke отримує сучасні характеристики звичайного мультимедійного комплексу, сумісність із зовнішніми пристроями, що працюють в різних цифрових форматах, і роз'єми для зарядки смартфонів.
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