Ранній Nissan Juke користувався помірним попитом через низку специфічних дизайнерських рішень - при модернізації нової версії 2022 року всі зауваження були враховані.

Nissan Juke 2022 року буде адаптований до побажань автомобілістів різного віку, передає "kfz10.de".

Перевага нової версії практичного і доступного компактного кросовера Nissan Juke:

творчо модифікований дизайн кузова;

фірмовий інтер'єр салону;

поліпшені тягові і витратні характеристики компонентів ICE.



Більшою мірою редизайн був пов'язаний з оновленням передньої частини корпусу.

Дуже добре виглядає на фото окантовка переднього скла Nissan Juke у чорному глянцевому і динамічно хвилястих бічних стінках капота.

Ходові вогні бумеранги і круглі фари з ксеноновими або світлодіодними комплектаціями також виглядають ефектно на Nissan Juke.

Виразність декоративного хромування Nissan Juke ефектно поєднується з аеродинамічним дизайном численних елементів ступінчастого рельєфу.

Вже в стандартній конфігурації нова версія Nissan Juke отримує сучасні характеристики звичайного мультимедійного комплексу, сумісність із зовнішніми пристроями, що працюють в різних цифрових форматах, і роз'єми для зарядки смартфонів.

До слова, Nissan Rogue 2022 року складе конкуренцію популярної Toyota Rav4: що відомо про кросовер.

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