Український політолог Юрій Романенко жорстко розкритикував валютну політику Національного банку України і передрік важкі наслідки для української економіки

Як повідомляє Рoliteka.net, Романенко записав відео, де зробив розбір останній дій НБУ та Мінфіну разом з економістом з Українського інституту майбутнього Данилом Моніним, який на пальцях показав чим закінчаться спекулятивні ігри з зниженням курсу долара і як Мінфін з НБУ заганяють економіку в яму (щоб дивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки. Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень з-за цього, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче.

Експерт розповів, чому відкат до більш високого курсу долара в 2020 році неминучий.

«Комунікація провалена, тому виникла паніка в бюджетній сфері. Але що робити в 2020 році? В принципі, є, що вирішити НБУ та Мінфіну разом. Я бачу дві такі базові речі, які потрібно вирішити: виводити курс національної валюти, який зафіксований у державному бюджеті, а він зафіксований на 27.0 і відповідно», – поділився Монін, зазначивши, що якщо не підняти курс, то може бути недобір бюджету сто мільярдів до додаткового дифициту в сто мільярдів, який вже є.

Зазначимо, що на думку експерта, базовий дефіцит держбюджету на 2020 рік – 2 відсотки ВВП, а якщо національний банк продовжити валити, то буде 4 відсотки дефіциту.

«Якщо держава не виведе курс, то проблеми будуть і в реальному секторі, і в державі, це вплине на інфляцію. Тому багато хто не хочуть знижувати ціни, тому що курс не реальний», – впевнений економіст.

Другий обов'язковою річчю Данило Монін вважає, що потрібно, щоб іноземці перестали або хоча б мінімізували прихід іноземців в облігації держпозики.

«По-перше, це збільшує ризики, а по-друге, включення струмів внутрішнього ресурсу дозволить стабілізувати курс, а нацбанк може активно виступати по приведенню курсу в потрібний діапазон», – пояснив він.

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