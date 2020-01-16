Курс валют в Україні 16 січня преломит ситуацію, адже дороги долара і євро розійдуться
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.
Зокрема, вартість долара зупиниться на рівні 23,9821 грн (-0,0436 грн).
А от з євро буде трохи інакше. Якщо днем раніше він продавався по 26,688 за купюру, то сьогодні показник буде на рівні 26,726 за один євро (+0,038).
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Як повідомлялося раніше, українців попередили про різке зростання курсу долара. Про це заявив експерт Сергій Головнев.
За його словами, вже після Нового року курс долара може піднятися до позначки в 27 грн/$.
"Ми робили матеріал про прогнозі консалтингових інвестиційних агентств світових, і багато з них сходять на те, що приблизно це буде на цьому рівні – 27 гривень за долар", – озвучив експерт свій прогноз в ефірі українського телеканалу.
Головнев також заявив, що курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.
"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", - резюмував головний редактор видання в ефірі телеканалу.
Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.
Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.
Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.