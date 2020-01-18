Уряд на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком планує підвищити прожитковий мінімум в Україні.

У зв'язку з цим Кабмін ініціював прийняття народними депутатами законопроекту № 2720, який повинен підвищити прожитковий мінімум. Документом пропонується змінити підходи до встановлення розмірів посадових окладів. Як відомо, сьогодні оклади встановлюються з прив'язкою до прожиткового мінімуму. У Кабміні пропонують, щоб зарплати формувалися на підставі мінімального розміру посадового окладу для відповідної категорії працівників. Ці оклади будуть затверджуватися в Держбюджеті.

При цьому всі соціальні виплати будуть прив'язані до прожиткового мінімуму. Як відомо, при нарахуванні соціальної допомоги від прожиткового мінімуму віднімають середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Чим більше буде прожитковий мінімум, тим більшу матеріальну допомогу від держави зможуть отримувати малозабезпечені сім'ї. Наприклад, діти-сироти раніше отримували допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів. За новими правилами вони будуть отримувати 2,5 прожиткових мінімуму. Якщо його підвищать, допомога буде ще серйознішою.

Законопроектом також пропонується змінити підхід до встановлення штрафів і вартості адміністративних послуг. Для визначення цих цифр хочуть застосовувати розрахункову одиницю, яка буде закладена в Держбюджет.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2020 року в Україні встановлено прожитковий мінімум у розмірі 2027 гривень. Прожитковий мінімум – це величина, якої має бути достатньо для забезпечення нормального життя людини і збереження її здоров'я. У теорії за ці гроші українці можуть дозволити собі купити мінімальний набір продуктів харчування та інших товарів, які задовольняють основні соціальні потреби людини. Правда, на практиці прожиткового мінімуму рідко вистачає навіть на мінімальний продуктовий кошик на місяць.

Нагадаємо, що Кабмін поставив крапку в скандалі з зарплатами чиновників.

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