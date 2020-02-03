Українцям донарахують субсидію пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, передає Оbozrevatel.

"З-за того, що НКРЭКУ затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня – отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до оплати за послугу з розподілу природного газу, адже згідно ЗУ "ПРО житлово-комунальні послуги" це є складовою оплати комунальних послуг", – повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Наголошується, що оскільки рішення НКРЭКУ вступили в силу тільки з початку року ми, то в лютому просто донарахують розмір пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу за два місяці 2020 року. Це відбудеться автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно.

Нагадаємо, тепер українці будуть отримувати платіжки за газ у новому форматі.

Буде приходити дві платіжки: за використаний газ і його доставку до будинку. При цьому з 1 січня 2020 року тарифи зросли на 46%, а з 1 липня ще подорожчають на 20%.

Що стосується тарифу за транспортування блакитного палива, то він буде залежати від дальності його транспортування. Так найдешевша доставка буде в столиці, а найдорожча – у Львівській області. У Києві 1 кубометр газу з доставкою буде коштувати 6,19 гривень, а у Львівській області доведеться заплатити 8,24 гривні.

Платіж за доставку газу буде розрахований на підставі споживання блакитного палива за минулий рік. При цьому платіжки за транспортування газу до будинку будуть приходити на місяць раніше, ніж платіжки за його споживання.

На даний момент українцям розсилаються платіжки за січень. Тому, в лютому треба буде сплатити відразу дві квитанції за доставку газу за січень і лютий, інакше побутовим споживачам можуть нарахувати пеню.

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