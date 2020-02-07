Глава Кабміну сам розповів про це

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів про те, хто з українців позбудеться субсидії

Сьогодні, сьомого лютого, пройшла година запитань до уряду, пише Рoliteka.net.

За словами глави Кабміну, частина українців, які продадуть свої земельні ділянки після відкриття ринку землі, тимчасово не зможуть розраховувати на субсидії.

Однак це стосується тих, хто продасть землю за велику суму, наприклад, за десятки тисяч доларів. Як вважає Олексій Гончарук, такі люди деякий час не зможуть розраховувати на допомогу держави.

Нагадаємо, українцям донарахують субсидію і пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Примітно, що рішення НКРЕКУ вступили в силу тільки з початку року, тому в лютому просто донарахують розмір пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу за два місяці 2020 року.

Нагадаємо також, що глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська розповіла, як тепер українцям доведеться оформляти субсидію на комунальні послуги.

Виявляється, українці, які хочуть самі оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть у будь-який час подати заявку в органи соціального захисту.

З 1 січня 2020 року, щоб оформити субсидію в зручний час, необхідно буде подати заяву довільної форми в районний орган соцзахисту, вказавши в документі реквізити банківського рахунку і номер мобільного телефону.

Раніше ми писали, що нещодавно Олексій Гончарук повідомив про те, що зарплати міністрів, їх заступників та інших чиновників прив'яжуть до середньої заробітної плати по країні.

А також виплати по 200-400% премій - це теж неприпустимо. Тому тепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад.

Раніше повідомлялося, що під час презентації нової урядової програми «Дія», Гончарук попрямував до мікрофона, проте в якийсь момент посковзнувся і мало не впав.

Нагадаємо, "еліта нації" влаштувала свавілля на презентації з Зеленським і Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, радник Гончарука запропонував скасувати пенсії і сильно поплатився.

Також Politeka писала, що Зеленський збентежив планами на День Валентина, Гончарук в паніці.