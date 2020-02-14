Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів українцям, навіщо потрібні дві платіжки за газ, і нарвався на різку критику

Голова Кабміну випустив відеозвернення до українців, у якому розповів, що після поділу плати за газ і плати за розподіл газу люди зможуть самі вибирати собі постачальника послуг (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«За січень люди отримали дві платіжки за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - у січні цього року сума в обох платіжках менше, ніж у тій єдиній платіжці, яка була в січні минулого року», - заявив Гончарук.

Прем'єр розповів, що в минулі роки вартість транспортування газу включалася в платіжку і входила в загальний тариф. Однак НКРЕКП вирішила розділити ці платежі з урахуванням того, що поставкою і транспортуванням газу займаються різні компанії.

«Для чого ми це зробили? Для того, щоб не було монополії і з'явився цивілізований ринок енергоносіїв, тому що постачальники будуть конкурувати між собою і пропонувати газ дешевше. А кожна людина зможе сама вибирати найкращі умови», - стверджує прем'єр-міністр.

Втім, судячи з коментарів до цієї заяви, українці не вірять у добрі наміри уряду.

«Чекаємо коли зелені упирі розділять таким чином платіжки за електроенергію, воду та опалення. А так само введе акциз на велосипеди», «А я, дурень, не знав, як позбавляються від монополій! Гончарук міжгалактичний проффесор!», «Ну і як ось у нас є дві платіжки, а що у нас є якийсь інший постачальник крім нафтогазу?! а який і як на нього перейти? і взагалі то щоб монополії не треба було не 2 незалежних постачальника а як мінімум 5ть!! так що платіжки вже дві а монополія нікуди не зникала! мабуть як завжди хтось багато бреше!!», «Ридати вже можна починати», - пишуть люди.

Нагадаємо, Гончарук вирішив добити українців, цифри в платіжках на газ злетять.

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