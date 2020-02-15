Курс валют в Україні 15 лютого явно демонструє тенденцію зміцнення гривні

Національний банк України повідомив, яким буде курс долара і євро на майбутніх вихідних.

У порівнянні з попереднім фінансовим днем, гривня змогла дещо зміцнити свої позиції і ще відтіснити долар. Про це розповіли в прес-службі фінансового регулятора.

За даними НБУ, офіційні курси валют в Україні 15 лютого складуть:

100 доларів США – 24,447 гривні;

100 євро – 26,4944 гривень;

У порівнянні з 14 лютого долар впав на три копійки, а євро опустився на дев'ять.

Зазначимо, що до цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривало з 2009 року або 43 квартали. Про це повідомляють експерти Capital Economics.

"Згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а за час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП сягне того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.

Найбільше постраждають країни, що розвиваються, в Азії, так як туристи з Китаю перестануть їздити, а також відсутність глобальних ланцюжків постачань через зупинку роботи китайських підприємств дадуть про себе знати.

Серед розвинених економік найбільше постраждає Австралія. Її ВВП дуже сильно залежить від припливу китайських туристів і експорту в КНР.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

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