Через помилку роботодавця може все змінитися

Стало відомо, як українці можуть перевірити свій стаж, необхідний для виходу на заслужену пенсію

Про це пише Politeka.net.

В Україні бувають випадки, коли навіть отримуючи офіційну зарплату, співробітникам не капає необхідний стаж.

Проблема полягає в тому, що роботодавець може не сплачувати ЄСВ до бюджету. Але українці можуть самостійно стежити, чи зараховується їм страховий стаж для виходу на пенсію.

Щоб отримати більш детальну інформацію, необхідно зареєструватися на офіційному порталі ПФУ з допомогою електронного підпису, або звернутися для реєстрації у сервісний центр ПФУ, взявши з собою паспорт та ІПН.

Як відомо, електронний підпис українці можуть отримати в державних Ощадбанку або Приватбанку, і вона буде дійсна протягом одного року.

Якщо електронного підпису немає, то українці можуть звернутися в спеціальний відділ в ПФУ. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, адреса робочої української електронної пошти і вже на місці заповнити просту форму заяви у вікні № 1, 2 або 3.

Після чого працівник отримує електронний підпис та доступ до особистого кабінету, в якому можна відстежувати нарахування страхового стажу.

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При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але в кінцевому рахунку, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

За його словами, у документі закладено обов'язковий мінімум в 1% відрахувань, які робить сам працівник. Роботодавець, в свою чергу, буде зобов'язаний виплачувати мінімум 2%.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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