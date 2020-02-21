Через нерегулярні внески до ПФУ рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися
Про це заявила заступник глави Мінсоцполітики Наталія Ненюченко, передає Апостроф.
За її словами, на сьогоднішній день в Україні 82,7% пенсіонерів отримують допомогу до 4 тисяч гривень, сума якої є нижче фактичного прожиткового мінімуму.
Ненюченко також зауважила, що ситуація буде погіршуватися, оскільки через тіньову зайнятість Пенсійний фонд не отримує необхідну кількість внесків.
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"При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та враховуючи те, що лише 5% працюючих беруть участь в системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися", - додала заступник глави профільного відомства.
Варто також нагадати, що станом на сьогоднішній день прожитковий мінімум становить 2027 гривень. Для дітей віком до шести років — 1179 гривень; для дітей від шести до 18 років - 2218 гривень, для працездатних українців - 2102 гривень та для осіб, які втратили працездатність - 1638 гривень.
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При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.
"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.
Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.
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