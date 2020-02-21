Через нерегулярні внески до ПФУ рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися

Про це заявила заступник глави Мінсоцполітики Наталія Ненюченко, передає Апостроф.

За її словами, на сьогоднішній день в Україні 82,7% пенсіонерів отримують допомогу до 4 тисяч гривень, сума якої є нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Ненюченко також зауважила, що ситуація буде погіршуватися, оскільки через тіньову зайнятість Пенсійний фонд не отримує необхідну кількість внесків.

"При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та враховуючи те, що лише 5% працюючих беруть участь в системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися", - додала заступник глави профільного відомства.

Варто також нагадати, що станом на сьогоднішній день прожитковий мінімум становить 2027 гривень. Для дітей віком до шести років — 1179 гривень; для дітей від шести до 18 років - 2218 гривень, для працездатних українців - 2102 гривень та для осіб, які втратили працездатність - 1638 гривень.

Раніше ми розповідали, що незабаром Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження накопичувальної системи.

При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.