Клієнти Приватбанку ошелешені незадовільним сервісом націоналізованого банку

Відповідний негативний відгук на тематичному сайті Мінфін залишив незадоволений клієнт. За його словами, через деякий час після закриття зарплатної картки, у нього з нізвідки з'явився борг 25 тисяч гривень.

"Цей банк не гідний навіть одиниці. Аферисти як вони є. У 2003 році була закрита зарплатна картка, закривалася централізовано — здавали бухгалтеру. Тиждень тому мені прийшла в голову ідіотська думка, отримати карту голд, щоб через неї відкрити ЄЦП. І почалося — у вас борг 25 тис, звідки? незрозуміло. Документи надати відмовляються, погрожують приїхати, продати хачам, трюкачам і всіляко хамлять", - обурювався клієнт банку. "Цей банк не гідний навіть одиниці. Аферисти як вони є. У 2003 році була закрита зарплатна картка, закривалася централізовано — здавали бухгалтеру. Тиждень тому мені прийшла в голову ідіотська думка, отримати карту голд, щоб через неї відкрити ЄЦП. І почалося — у вас борг 25 тис, звідки? незрозуміло. Документи надати відмовляються, погрожують приїхати, продати хачам, трюкачам і всіляко хамлять", - обурювався клієнт банку.

Крім того, він упевнений, що ніякого боргу у нього бути не може.

"Я точно знаю, що ніякого боргу у мене НЕМАЄ і бути не може, підприємство зачинялося і всі карти зарплатні були по нулях. Про який кредит мова? Дзвонять, несуть маячню, то кредит, то борг по зарплатній. через 17 років «згадали», знайшли лоха, називається. Будуть діставати, буду писати заяву в прокуратуру", - заключив він.



Співробітника "Приватбанку" вже відреагували на даний відгук:



"Добрий вечір! На жаль, за вказаним Вами даних у заявці немає можливості ідентифікувати Вас як Клієнта. Дозвольте нам розібратися в ситуації. Ми звернулися до Вас в особистих повідомленнях, щоб уточнити Ваші контакти", - йдеться в повідомленні.