Стало відомо, як саме буде працювати механізм блокування рахунків боржників

Про це пише Знай.

Повідомляється, що революційний механізм вже почали тестувати Мін'юст і ряд українських банків.

Даний механізм має значно прискорити виконання рішень по заморожуванню коштів.

Ці зміни запроваджуються згідно з постановою уряду "Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках по виконавчому провадженню про стягнення аліментів" від 16.04.2019 № 1203/5.

В рамках постанови буде запущена автоматизована система виконавчого провадження (АСВП), яка дозволить виконавцям набагато швидше інформувати банки про необхідні дії щодо заморожування рахунків українських боржників.

Рахунки боржників планують блокувати через заборгованості по аліментах, але не виключено, що банки будуть застосовувати механізм по відношенню і до інших громадян.

АСВП дозволить банкам і судовим виконавцям миттєво обмінюватися повідомленнями, тому заморожування рахунків буде відбуватися в той самий день, коли було видано постанову. Також це торкнеться і миттєвого розблокування коштів.

Українців про блокування будуть інформувати тільки постфактум. Більш того, нова система дозволяє нюансованого санкції: заблокованим може бути як окремий рахунок, так і всі рахунки боржника; як певна сума на рахунку, так і всі наявні кошти.

Раніше ми розповідали про масовий арешт рахунків українців. В Приватбанку заявили, що сьогодні 80% арештів банківських рахунків відбувається в автоматичному режимі.

Мова йде про тих рахунках, арешт яких санкціонують за постановою суду. Їх проводять або Державна виконавча служба, або приватні судові виконавці. Причому рішення про арешт рахунків можуть стосуватися різних спорів та справ: від виплат аліментів і дорожніх штрафів до рішень з майнових спорів.

Блокування рахунків відбувається дуже швидко - відразу після отримання повідомлення судового виконавцями через спеціальну систему. Банк з'ясовує, чи є у нього рахунок зазначеної особи, а після заарештовує його.

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Нагадаємо, що ПриватБанк обнуляє рахунку та виставляє українцям борги на десятки тисяч.

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