Курс долара в Україні найближчим часом перевищить позначку в 26 грн/$ через рекордне падіння цін на сировинних ринках і зниження попиту на ОВДП

Про це розповів керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, передає «Обозреватель».

"Вчора на Лондонській біржі на 10-15% подешевшали акції українських компаній. Сьогодні з'явиться можливість продати ОВДП, скоріше всього, будуть активно скидати ОВДП, будуть намагатися ввійти з гривні в долар і це може чинити сильний тиск. Якщо дивитися саме на торговельний баланс, мені здається, що падіння цін на нафту це скоріше плюс. Якщо Нацбанк буде вести себе обережно, я думаю, що коридор до 27 грн збережеться", – заявив експерт.

Згідно з прогнозом аналітика, найбільш ймовірний курс на найближчий час – близько 26 грн/$. Він пояснив це тим, що разом з падінням вартості нафти знижуються і ціни на інше сировина – метал, руду, зерно. Експорт цієї продукції приносить Україні левову частку валютної виручки.

Ситуацію також прокоментував експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"Весь світ накрила хвиля турбулентності, яка серйозно змінить архітектуру світової системи. Однак, вже який день українська влада вдає, що немає ні пандемії, ні обвалу на нафтовому ринку, ні падіння фондових індексів на світових біржах. Ці страуси реально хочуть відсидітися. Але не вийде!" - заявив він.

Зазначимо, станом на вівторок, 10 березня, гривня почала падати, а курс долара на "чорному ринку" перевищив 26 грн (у Приватбанку на ранок 10 березня, вартість 1 долара - 25,77 гривень в продажу).

Нагадаємо, 9 березня, після виходу РФ з нафтової угоди з ОПЕК, зафіксовано падіння цін на нафту на рекордні з 1991 року 30%. Російський рубль прискорив падіння, акції "Газпрому" впали на 24,82%, "Роснефти" – на 23,54%, папери "Ощадбанку" і ВТБ – на 25%. Країни ОПЕК (азіатські і африканські нафтотрейдери) втратили 500 млн. доларів із-за падіння цін на нафту. Рекордно впали європейські біржі, найбільше – лондонський FTSE 100 на 8,54%. Все це відбувалося на тлі загострення в Туреччині, нового потоку мігрантів в Європу і коронавіруса.

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