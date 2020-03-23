Українці під час епідемії коронавіруса масово відмовилися від оплати комуналки, про що свідчать останні цифри
Про це повідомляє Politeka з посиланням на заступника міського голови Львова Ірину Маруняк.
«Станом на сьогодні, 23 березня, рівень розрахунку за житлово-комунальні послуги становить 40%. Це дуже мало, бо в такий період, у минулі місяці, він вже становив більше 70%. Так, у січні ми мали 100% оплату, у лютому 89%», - зазначила вона.
При цьому чиновниця розповіла, що якщо тенденція не зміниться, це може обернуться наслідками.
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«Що ж, якщо не буде повної оплати? Ми не зможемо розрахуватися з працівниками, не зможемо платити за електроенергію, за роботу ліфтів, та інші послуги, та сплатити податки. А це все необхідно для всіх нас— для комфортного перебування мешканців будинку і стабільного функціонування міста», - підкреслила вона.
До цього ми писали, що українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса. Таку заяву озвучили в Кабміні.
"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.
В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.
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