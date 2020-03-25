Курс валют в Україні 25 березня грандіозно зміниться, гривня проявить характер і спровокує справжню паніку

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Національний регулятор встановив вартість ста доларів на рівні 2777,28 гривень (-33,98 грн). Днем раніше вони торгувалися по вартості 2811,26 гривень.

При цьому вартість євро також опуститися, однак не так сильно, як долар. Сто банкнот можна буде купити за 2010,57 грн (-14,06 грн).

Також в Нацбанку уточнили, що до полудня попереднього дня долар торгувався по вартості 27,8139 грн за одну банкноту.

До цього ми писали, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

За його словами, відкладений питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України. Насправді значення має зовсім інший фактор.

"Це – вдруге. Первинно – яка буде економічна програма у влади і у нового уряду. Ми будемо розвивати промисловість або будемо і далі жити від кредиту до кредиту та обслуговувати інтереси кредиторів?", - підкреслив він.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що курс валют зробить різкий стрибок, невтішний прогноз НБУ: до чого готуватися.