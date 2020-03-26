Долар і євро в Україні продовжують зміцнюватися по відношенню до гривні
Нацбанк України презентував офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Судячи з нових цифр, українській валюті не вдалося зупинити своє падіння. Так, курс гривні впав на 18 копійок по відношенню до долара і на 16 копійок по відношенню до євро.
На сайті НБУ офіційні курси валют склали:
– 100 доларів США – 2795,52 гривень (+0,1824 грн)
– 100 євро – 3026,71 (+0,1614 грн).
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При цьому на міжбанку долар виріс на 6 копійок до показника в 28,05 гривень за долар у продажу. Американська валюта також зміцнилася і в покупці: її курс подорожчав на 7 копійок і склав 27,99 гривень за долар. У свою чергу, курс євро у продажу виріс на 11 копійок і склав 30,30 гривень за євро.
Раніше повідомлялося, що ситуація з пандемією коронавіруса серйозно вдарить по українській економіці.
У світі чекають серйозної рецесії, гірше, ніж в 2008-2009 роках. При цьому важливо відзначити, що в такій ситуації найбільш вразливими виявляються економіки країн, що розвиваються, до яких відноситься і Україна.
Вже зараз в Україні почали різко зростати ціни на ключові продукти харчування - овочі, крупи і так далі. При цьому гривня продовжує падіння на валютному ринку.
Нагадаємо, українців попередили про тяжкі наслідки карантину: «Безробіття і стрибок цін».
Як повідомляла Politeka, НБУ знову змінив курс валют, долар і євро летять вниз: що буде з гривнею.
Також Politeka писала, що аномалія відбувається з курсом долара, поки українці сиділи на карантині.