Долар і євро в Україні продовжують зміцнюватися по відношенню до гривні

Нацбанк України презентував офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Судячи з нових цифр, українській валюті не вдалося зупинити своє падіння. Так, курс гривні впав на 18 копійок по відношенню до долара і на 16 копійок по відношенню до євро.

На сайті НБУ офіційні курси валют склали:

– 100 доларів США – 2795,52 гривень (+0,1824 грн)

– 100 євро – 3026,71 (+0,1614 грн).

При цьому на міжбанку долар виріс на 6 копійок до показника в 28,05 гривень за долар у продажу. Американська валюта також зміцнилася і в покупці: її курс подорожчав на 7 копійок і склав 27,99 гривень за долар. У свою чергу, курс євро у продажу виріс на 11 копійок і склав 30,30 гривень за євро.

Раніше повідомлялося, що ситуація з пандемією коронавіруса серйозно вдарить по українській економіці.

У світі чекають серйозної рецесії, гірше, ніж в 2008-2009 роках. При цьому важливо відзначити, що в такій ситуації найбільш вразливими виявляються економіки країн, що розвиваються, до яких відноситься і Україна.

Вже зараз в Україні почали різко зростати ціни на ключові продукти харчування - овочі, крупи і так далі. При цьому гривня продовжує падіння на валютному ринку.

Нагадаємо, українців попередили про тяжкі наслідки карантину: «Безробіття і стрибок цін».

Як повідомляла Politeka, НБУ знову змінив курс валют, долар і євро летять вниз: що буде з гривнею.

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