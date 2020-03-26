В уряді то і справа пропонують підвищити тарифи на електроенергію, адже вони не змінювалися три роки

На початку березня в уряді було озвучено пропозицію скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт/год, що становить 90 копійок.

Як повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, електрична енергія є дуже важливим елементом в будь-якому виробництві.

При цьому українська промисловість платить дорожче і тому менш конкурентоспроможна, пише Канал 24. Тим більше це відчутно під час кризи на зовнішніх ринках і коронавірусу, а в цей непростий час треба бути конкурентоспроможними.

Оржель додав, що зараз тиск в рамках платіжки зменшується. Тому зараз є можливість подумати про поетапне підвищення цін з усім розумінням соціальних наслідків.

Варто відзначити, що раніше у Верховній Раді розглядали питання встановлення тарифів для "заможних", а саме якщо у таких людей виходить більше 500 кВт/год у місяць, то вони повинні були б платити за тарифом 2,88 гривні.

Однак Оржель впевнений, що на відміну від тарифу для "заможних", скасування пільг принесло б більше грушей в держбюджет, а саме - 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, зараз в Україні існує і нічний тариф. Він вдвічі дешевше, відповідно 0,45 або 0,84 гривні за кіловат-годину.

За цим тарифом українцям враховують електроенергію, яку вони спожили в нічний час (з 23:00 до 07:00).

І ця можливість доступна лише тим, хто заздалегідь перейшов на багатотарифний облік електроенергії.

Також нагадаємо, що є приміщення, де відсутнє централізоване опалення. Тут використовується пільговий тариф по 90 копійок до 3 тисяч кіловат-годину під час опалювального сезону.

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