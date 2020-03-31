Українцям розповіли про зниження ціни на газ для населення на 14%
Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України спільно з НАК "Нафтогаз України".
Так, оптова ціна газу на березень склала 3,396 грн/м3 (без ПДВ). Зазначається, що ціну на газ для населення зможуть знизити на 14% із-за того, що ринок природного газу в Україні зараз перенасичений.
Справа в тому, що всі готувалися до кризи, відмови Газпромом поставляти газ, і в результаті цього українські сховища газу виявилися перенасичені.
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Ціна блакитного палива від "Нафтогазу" складе 3,4 грн/м3 без урахування ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.
Відповідно, для кінцевих споживачів, з урахуванням ПДВ, націнки газсбытов і "Укртрансгазу", ціна складе 4,32607 грн/м3.
Як зазначили в НАК "Нафтогаз України", це зниження на 14% в порівнянні з лютим і найнижча ціна з 2016 року.
У березні 2020 р. оплата за доставку не буде включатися в рахунки за газ. Споживачі будуть отримувати окремі рахунки: один за газ, другий - за його доставку.
Раніше експерти прогнозували, що ціни на газ в Україні можуть знизитися в зв'язку падінням попиту на нафту в світі.
Також зазначалося, що в найближчі місяці очікується падіння або навіть повна відсутність імпорту газу через кордони.
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