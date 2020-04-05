Експерти дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень і пояснили "метаморфози" з гривнею

За словами експертів, тиждень, що минає, став вдалим для гривні: курс впав до 27,60 грн/долар. Така ситуація підтвердила попередні прогнози економічних аналітиків, які обіцяли стабільність і невелике зміцнення нацвалюти, передає Segodnya.ua.

Причиною цього стали два фактори: вляглася паніка, викликана різкою девальвацією гривні, і в Україну завезли багато готівкової валюти.

"Доларів в обмінниках стало вдосталь, але не це зараз впливає на курс, а майже повна відсутність попиту на міжбанківському ринку, – повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. – Робота середнього та малого бізнесу через карантин практично зупинена, попиту на валюту у них немає, продажу валюти з боку експортерів теж немає. Штиль. Населення, схоже, почало здавати запасені долари і євро, щоб прогодуватися. У першу чергу це стосується трудових мігрантів, які повернулися додому через карантин. Все це призвело до зміцнення гривні".

Наступного тижня, за даними експертів, курс протримається на рівні 27-28 гривень за долар.

"У минулу п'ятницю Нацбанк викупив близько 40 млн доларів з ринку, вперше за останні тижні. Тому на наступному тижні очікується практично рівноважний курс не вище 28 гривень за долар", – зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Разом з тим, аналітики стверджують, що в найближчий тиждень краще не здавати, а купувати валюту і те, як засіб накопичення, а не для виручки через різницю курсу між купівлею і продажем.

Раніше ми повідомляли, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва припустила, що економічна криза через пандемію "китайського" вірусу завдасть куди більшу шкоду, ніж глобальний "колапс" 2008 року.

Георгієва зазначила, що ситуація в світі вже досягла критичного моменту, більш того, такого ще не було, щоб економіка повністю зупинилася. Вона призвала топ-країни та банки бути солідарними в допомозі більш слабким державам.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.