В платіжках киян за комуналку з цього місяця з'явиться нова графа

Тепер жителям столиці будуть нараховувати внески ще й за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води. Про це повідомили у прес-службі «Київтеплоенерго».

Ці внески з квітня будуть прописуватися в платіжках окремим пунктом. Вони нараховуватимуться щоквартально і становитимуть в середньому 30 гривень.

Українці і раніше оплачували цю послугу, проте її вартість входила в тариф на опалення і гарячу воду. Мова йде про обслуговування, в поняття якого входить установка, перевірка і ремонт лічильників.

Розмір внесків для кожного будинку буде розраховуватися окремо і затверджуватися Київської міської державної адміністрації (КМДА). Ця цифра залежить від того, який лічильник встановлений в будівлі, планових витрат на його обслуговування, а також від кількості квартир у будинку.

При цьому дані нововведення не торкнуться індивідуальні засоби обліку.

Зміни в платіжках чекають і всіх жителів інших міст України.

До цього повідомлялося, що в квітні українці отримають дві платіжки за газ: одна за обсяг спожитого газу в березні, а друга за транспортування у квітні.

У першій платіжці тариф для всіх буде однаковим і складе 4,33 гривні за кубометр спожитого газу. Варто відзначити, що в березневих платіжках ця ціна була на 13,5% дорожче.

У другій платіжці ціна буде різною для різних галузей і обласних районів, так як мова йде про вартість транспортування.

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