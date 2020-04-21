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Курс долара впав після свят, гривня отримала шанс: чого чекати українцям

Українців чекає "сюрприз" в обмінниках після великодніх свят.

зокрема, з'явився новий прогноз від Національного банку з курсів долара і євро.

Якщо перед великодніми святами українцям потрібно було віддати за $100 як мінімум 2720 гривні, то вже сьогодні, 21 квітня, курс долара буде на позначці в 27,07/$.

Також знизиться курс євро після великодніх свят. Державний регулятор знизив його до позначки в 29,42 (перед Великоднем курс був 29,63).

Урізання зарплат і звільнення: постраждає кожен третій українець, розкрито важливі деталі

Кожен п'ятий власник малого бізнесу планує закривати справу-за карантину, а більше 30% підприємців – звільняти людей.

На малий бізнес доводиться дуже велика кількість робочих місць. Нині ж близько третини робочих місць знаходяться під загрозою, так як 31% опитаних заявив про намір зменшити кількість працівників на своїх підприємствах. Ще 21% поки не визначився.

Крім цього, постраждає і зарплата людей, які працюють в невеликих компаніях. 41% власників малого бізнесу заявили, що адаптують заробітну плату своїх працівників. Тобто, скоротять.

Про це стало відомо з дослідження Європейської Бізнес Асоціації.

Карантин в Україні продовжать: термінова заява МОЗ, названо нові терміни

Карантин в Україні продовжать після 24 квітня.

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що готує відповідне подання, яке подасть у Кабінет міністрів.

У Моз вважають, що карантин працює і суттєво стримує поширення коронавіруса.

За словами головного санлікаря, якщо б не превентивні заходи, то в даний час в Україні могло бути вже близько 125 тисяч хворих.

Уряд розгляне рішення про продовження карантину вже в середу, 22 квітня.

"Чекайте середовища. На засіданні уряду буде прийнято рішення про продовження або скорочення карантину. 22-го Кабмін розгляне", - заявив Ляшко.

За його прогнозом, обмежувальні заходи можуть продовжити до 12 травня. Остаточне рішення в цьому питанні залишається за Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

Як повідомляла Politeka, скасування іспитів і навчання влітку чекають юних українців після карантину, офіційне рішення.

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