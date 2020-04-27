Через дефіцит у Фонді соцстрахування з держбюджету були виділені додаткові гроші безробітним
Про це інформує прес-служба Мінекономрозвитку, передає Politeka.net.
Повідомляється, що уряд виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
У прес-службі відомства також додали, що Кабмін постановою визначив порядок використання зазначених коштів.
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Виділені кошти з державного бюджету будуть спрямовані на виплату:
- допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн;
- підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 грн;
- допомоги звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;
- виплату всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше;
- допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн;
- виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату працівникам, яким було скорочено робочий час.
У міністерстві додали, що виділення коштів, в першу чергу, допоможе забезпечити допомогу тим людям, які вже втратили роботу. Крім цього, виділення додаткових коштів допоможе роботодавцям з виплатою зарплат їхніх працівників і тим самим попередить можливі звільнення.
Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають ФОПи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).
Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень
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