Через дефіцит у Фонді соцстрахування з держбюджету були виділені додаткові гроші безробітним

Про це інформує прес-служба Мінекономрозвитку, передає Politeka.net.

Повідомляється, що уряд виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У прес-службі відомства також додали, що Кабмін постановою визначив порядок використання зазначених коштів.

Виділені кошти з державного бюджету будуть спрямовані на виплату:

допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн;

підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 грн;

допомоги звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;

виплату всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше;

допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн;

виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату працівникам, яким було скорочено робочий час.

У міністерстві додали, що виділення коштів, в першу чергу, допоможе забезпечити допомогу тим людям, які вже втратили роботу. Крім цього, виділення додаткових коштів допоможе роботодавцям з виплатою зарплат їхніх працівників і тим самим попередить можливі звільнення.

Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають ФОПи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень

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