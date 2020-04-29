Стало відомо, як виросла середня зарплата в Україні порівняно з минулим роком

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Держстату.

Згідно з опублікованими даними, реальна зарплата в Україні збільшилася на 9,3% в березні 2020 року, якщо порівнювати з показниками минулого року.

В Держслужбі статистики відзначили, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у березні порівняно з лютим поточного року зросла на 5,5%, а якщо рахувати в річному проміжку (березень-2020 до березня-2019) - на 11,8%, склавши 11446 грн.

У прес-службі також додали, що реальна зарплата в лютому становила 10847 грн., січні - 10727 грн і грудні - 12264 грн.

Найвищий рівень зарплат у березні поточного року зафіксовано в українській столиці (17990 грн), найнижчий-у Чернівецькій області (8285 грн).

Підсумовуючи, у відомстві підкреслили, що найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у березні 2020 року порівняно з березнем 2019 року спостерігалося в Луганській (на 18,6%) та Херсонській областях (на 15,8%).

Відзначимо, що по Україні прокотилися голодні бунти, незважаючи на те, що Держстат стверджує про зростання середньої зарплати.

У людей немає грошей, щоб просто сидіти на карантині, тому вони виходять на масові акції протесту з вимогою відкрити їх робочі місця, які були закриті за рішенням влади.

27 квітня сотні людей вийшли на протест проти жорсткого карантину в Чернівцях та Полтаві.

Торговці вважають несправедливою ситуацію, коли закриті приміщення супермаркетів продовжують роботу, а ринки на відкритому повітрі – ні. Люди також не згодні з карантинними обмеженнями і просять владу дозволити їм працювати в умовах пандемії китайського вірусу.

Після того, як по країні прокотилися бунти, переляканий Володимир Зеленський доручив Кабміну вивчити можливість відкриття продуктових ринків в Україні.

І вже сьогодні, 29 квітня, в українських містах почали відкриватися продуктові ринки.

Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.

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