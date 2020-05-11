На період карантину порядок реєстрації безробітних та нарахування фінансової допомоги був змінений

Докладно про всі зміни розповіли в Мінекономіки. Відзначається, що на період карантину реєстрація була спрощена і переведена в онлайн. Тепер фінансову допомогу та статус безробітного можна отримати, надіславши на електронну пошту центру зайнятості відповідну заяву. Крім цього, заяву можна подати через онлайн-портал «Дія».

Розмір мінімальної допомоги на цей період підвищили з 650 до 1000 гривень. Цей мінімальний поріг буде діяти до закінчення карантину і ще місяць після його завершення.

Допомогу по безробіттю українцям будуть виплачувати з першого дня одержання статусу. Навіть якщо людина звільнилася за власним бажанням, їй будуть виплачувати цю допомогу з першого дня. Раніше виплати починали нараховувати лише з 91 дня набуття статусу.

Власники малого та середнього бізнесу, які через карантин змушені були зупинити або суттєво скоротити свою діяльність, зможуть отримати фінансову допомогу з часткового безробіття, яка піде на покриття витрат, пов'язаних із зупинкою бізнесу і скороченням заробітних плат.

Як відомо, в уряді вважають, що роботу через карантин втратили як мінімум 2 мільйони людей. При цьому офіційно безробітними зареєструвалися близько 400 тисяч українців.

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