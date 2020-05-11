На період карантину порядок реєстрації безробітних та нарахування фінансової допомоги був змінений
Докладно про всі зміни розповіли в Мінекономіки. Відзначається, що на період карантину реєстрація була спрощена і переведена в онлайн. Тепер фінансову допомогу та статус безробітного можна отримати, надіславши на електронну пошту центру зайнятості відповідну заяву. Крім цього, заяву можна подати через онлайн-портал «Дія».
Розмір мінімальної допомоги на цей період підвищили з 650 до 1000 гривень. Цей мінімальний поріг буде діяти до закінчення карантину і ще місяць після його завершення.
Допомогу по безробіттю українцям будуть виплачувати з першого дня одержання статусу. Навіть якщо людина звільнилася за власним бажанням, їй будуть виплачувати цю допомогу з першого дня. Раніше виплати починали нараховувати лише з 91 дня набуття статусу.
В українців списують гроші з порожніх карток, ПриватБанк зробив заяву: «Можна зняти...»
Івлеєва з «Орла і решки» приголомшила зухвалою зміною іміджу: «Їй світить репутація Тодоренко»
Рак сильно змінив Заворотнюк, чоловік розкрив страшні наслідки: "через препарати у неї..."
Долар завдасть нещадного удару: українцям розповіли, чого чекати, "саме час у дні затишшя..."
Власники малого та середнього бізнесу, які через карантин змушені були зупинити або суттєво скоротити свою діяльність, зможуть отримати фінансову допомогу з часткового безробіття, яка піде на покриття витрат, пов'язаних із зупинкою бізнесу і скороченням заробітних плат.
Як відомо, в уряді вважають, що роботу через карантин втратили як мінімум 2 мільйони людей. При цьому офіційно безробітними зареєструвалися близько 400 тисяч українців.
Нагадаємо, що українцям показали всі "досягнення" Зеленського за рік: "саме розсмокталося".
Як повідомляла Politeka, у ПФУ пояснили, як українцям отримати більш високу пенсію: «Розмір залежить від…».
Також Politeka писала, що пенсії та зарплати в Україні знову перерахують: кого залишать без грошей, важливі нюанси.