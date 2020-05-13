У Верховній Раді запропонували ввести новий податок для українців під приводом розвитку культури

Про це в середу, 13 травня, розповіла заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. За її словами, депутати президентської партії вважають, що існуючих податків не вистачає на повноцінне фінансування культурної сфери.

Програма підтримки культури була на порядку денному сьогоднішнього засідання Ради. Проблема полягає в тому, що ця сфера сильно постраждала через карантинних обмежень. У зв'язку з цим депутати розглядають можливість введення додаткових заходів для підтримки тих, хто в ній працює.

Зокрема, розглядається можливість зниження орендної плати для кінотеатрів, які не можуть працювати під час карантину.

Ще одним можливим кроком депутати назвали введення нового єдиного податку для українців.

«А наступний наш крок дуже важливий. Це буде введення єдиного культурного збору», - уточнила Кравчук.

Втім, поки подробиці цієї ініціативи не розкриваються і залишається невідомим, чи нардепи планують зробити збір тимчасовим або постійним.

Також варто відзначити, що раніше Рада схвалила податкові послаблення на час карантину, покликані допомогти малому і великому бізнесу.

Раніше ми писали про те, що українці отримають квитанції на оплату податку за "зайву" нерухомість. Так, платити доведеться за кожен "зайвий" квадратний метр. "Зайвим" може вважатися площа, яка перевищує 60 кв. м для квартир і 120 кв. м для будинків.

Про це йдеться в Податковому кодексі України, а також уточнюється, що це може статися до 1 липня 2020-го.

Розмір податку становить не більше 1,5% минулорічної мінімалки за кожен квадрат.

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