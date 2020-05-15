Україна має перелік зобов’язань перед міжнародними партнерами щодо декарбонізації економіки та сталого розвитку зеленої енергетики, які потрібно поважати та виконувати.



Про це під час експертної онлайн-дискусії “Реформа ринку електроенергетики: що на кону?” сказала президент DiXi Group Олена Павленко, пише "Українська енергетика".



"Україна має перед собою багато міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації економіки. Цього мало б бути достатньо для того, щоб вимагати від нового уряду поважати ці зобов’язання та продовжувати курс на декарбонізацію. Мають бути лідери, які будуть сприяти розвитку декарбонізації енергетики ", - сказала вона.



"Україна має до 10 директив ЄС, що стосуються відновлюваних джерел енергії та екологічних питань. У нас також є нові директиви в Угоді про Асоціацію, Паризька угода. Все це підписано. Уряду зараз потрібно почати реалізовувати й виконувати всі ці угоди та директиви", - сказала президент DiXi Group.



За її словами, уряд може лише запропонувати як це зробити. При цьому потрібно рухатися вперед і обговорювати як інтегруватися до "Зеленої угоди" ЄС, як це було за попереднього уряду.



Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів із США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн. За інформацією гравців ринку, переговори були конструктивними та наблизили сторони до прийняття збалансованого рішення, яке очікується погодити вже наступного тижня.



Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проекти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проект меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації «зеленого тарифу», будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.