Європейський союз виділить Україні більше мільярда євро в якості економічної підтримки у зв'язку з пандемією

Європейський парламент ухвалив рішення про надання допомоги на 3 мільярди євро країнам-сусідам та кандидатам на членство. Ці гроші повинні допомогти країнам пом'якшити економічні наслідки боротьби з пандемією, з якими неминуче зіткнутися найближчим часом всі країни.

Пропозиція про фінансову допомогу була висунута Європейською комісією і отримала 547 голосів «за», 93 – «проти» і ще 47 євродепутатів утрималися.

Серед країн, які отримають допомогу, опинилася і Україна, яка зможе розраховувати на третину від всього пакету. Так, Євросоюз виділить нашій країні 1,2 млрд євро.

Втім, остаточне рішення щодо фінансової допомоги буде прийнято після затвердження Радою ЄС.

Раніше ми писали про те, що закриті в зв'язку з карантином кордону можуть відкрити після 15 червня. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він зазначив, що відкриття кордонів України буде синхронізуватися з європейськими країнами.

"У нас кордон на виїзд в Європу відкрита. Тільки вас не пустять. Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть: "ідіть", але ви поцілуєте шлагбаум в Польщі або десь ще", - зазначив Геращенко.

Він додав, що на сьогодні Євросоюз прийняв рішення до 15 червня не послаблювати карантинні заходи для іноземців.

Нагадаємо, ЄС прийняв радикальне рішення, українцям назвали дату відкриття кордонів.

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