ПАТ «Банк «Юнісон» повністю припиняє свою роботу в Україні

Як передає Politeka.net про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.



"Відповідно до статті 52 Закону вимоги кредиторів до банку, які були незадоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ВАТ «БАНК« ЮНІСОН » припинено", - йдеться в повідомленні.

Також вкладникам банку було відшкодовано 118 мільйонів гривень, що складає 99,6% від загального гарантованої суми.

"Таким чином, виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «БАНК« ЮНІСОН » завершено", - повідомили у Фонді.



Нагадаємо, що в квітні 2016 року Нацбанк відніс банк Юнісон до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності. У червні 2018 року Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку, а вже в жовтні 2019 року Апеляційний адмінсуд визнав законність рішення НБУ щодо банкрутства банку.



Зазначимо, що банк «Юнісон» пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександр Клименко часів президентства Віктора Януковича.

Раніше ми повідомляли, що карантин вдарив по роботі націоналізованого ПриватБанку. Повідомляється, що ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Як підкреслили в прес-службі, таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить авіасполучення з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах ПриватБанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

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