Норвежская компания NBT намерена подписать с Кабинетом министров Украины меморандум относительно снижения зеленых тарифов и дальнейшего развития зеленой энергетики, что позволит возобновить процесс строительства ветровой электростанции в Херсонской области

Об этом в комментарии СМИ сказал посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад.

«Как мы заявляли в недавнем совместном норвежско-французском письме премьер-министру по проекту ветроэлектростанции в Сиваше, мы полны решимости поддерживать усилия Украины по созданию более разнообразной и безопасной энергетической системы в Украине, одновременно гарантируя стабильность и безопасность иностранных инвестиций», - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что иностранные инвесторы очень рассчитывают подписать меморандум с Кабмином, чтобы внести ясность в перспективы развития зеленой энергетики в Украине, пишет Главком.

«Крайне важно, чтобы диалог между правительством и инвесторами привел к быстрому и приемлемому решению этого вопроса. Это очень важно для инвесторов, а также для поддержания доверия к Украине как привлекательному месту для инвестиций», - добавил посол.

Ранее генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в «зеленую» энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

Как отметил владелец компании «Виндркрафт Украина», шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее «выкручивание рук» приведет к судебным искам и потере репутации государства.

Справка. Норвежская NBT в начале 2019 года закрыла сделку по причлечению финансирования на ВЭС "Сиваш" (Херсонская область) мощностью 250 МВт на сумму 262 млн евро.

Данный проект компания намерена реализовать совместно с французской энергетической компанией Total-Eren (дочерняя структура Total).