Згідно повідомленням Народного депутата України Андрія Геруса на своїй сторінці у Facebook, останні дні на ринку електроенергії відбуваються масштабні маніпуляції з боку ДП «Оператор ринку».

Голова комітету ТЕК Верховної Ради повідомляє: «Із заявок на купівлю на "ринку на добу наперед" зникло понад 20 000 МВт-год або біля 30% ринку, і це обвалило ціну. У понеділок-середу ціна впала на 35% у порівнянні із минулим тижнем. Судячи із масштабності того, що відбувається, такі дії можуть бути вчинені лише найбільшим учасником ринку.

Такий масштабний обвал ціни на ринку з одної сторони є явною маніпуляцією та зловживанням, щоб неринковим способом створити фінансові проблеми конкурентам. А із іншої сторони вже найближчим часом це, імовірно, буде використано для нових медіа-атак, що влада довела галузь до "глибокої енергетичної кризи", - написав Андрій Герус. Також депутат офіційно звернувся до Служби Безпеки України та Антимонопольного Комітету України.

Нагадаємо, що на ДП «Оператор ринку» вже неодноразово відбувалися маніпуляції для певної групи учасників ринку. Однак тоді ціни навпаки – значно зростали, а керівник ДП «Оператор ринку» Володимир Євдокимов на це не звертав уваги. Такі дії (або бездіяльність пана Євдокимова) обійшлися споживачам дуже дорого.

Володимир Євдокимов – колишній член НКРЕКП, який був затриманий детективами НАБУ через причетність до впровадження формули Роттердам+, та отримав підозру в завданні споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків, зараз перебуває під слідством та одночасно керує ДП «Оператор ринку».