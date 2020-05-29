Українські чиновники попередили громадян про те, що тепер рахунку божників будуть автоматично блокуватися
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.
Так, банки будуть автоматично блокувати рахунки українців, які потраплять в єдиний реєстр боржників.
Документ передбачає, що боржникам буде заборонений виїзд за кордон, за загрози приватному або державному виконавцю тепер буде загрожувати кримінальна відповідальність, а посадова особа чекатиме штраф, якщо вона нічого не зробить, щоб виконати рішення суду.
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Крім того, кошти боржника будуть автоматично заарештовані під час виконання рішення суду. Самого винуватця навіть можуть оштрафувати, якщо він не виконає рішення Феміди, а якщо не допоможе і це – у нього зможуть відібрати майно.
Передбачається, що після того, як гроші будуть списані з рахунку, арешт буде знятий, і людина зможе надалі користуватися ними.
До цього ми писали, що борги за ЖКГ стрімко зростають, але українці не поспішають розлучатися з грошима.
Так згідно з даними Державної служби статистики України, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії. Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн.
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