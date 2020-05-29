Тепер це все буде автоматично

Українські чиновники попередили громадян про те, що тепер рахунку божників будуть автоматично блокуватися

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Так, банки будуть автоматично блокувати рахунки українців, які потраплять в єдиний реєстр боржників.

Документ передбачає, що боржникам буде заборонений виїзд за кордон, за загрози приватному або державному виконавцю тепер буде загрожувати кримінальна відповідальність, а посадова особа чекатиме штраф, якщо вона нічого не зробить, щоб виконати рішення суду.

Крім того, кошти боржника будуть автоматично заарештовані під час виконання рішення суду. Самого винуватця навіть можуть оштрафувати, якщо він не виконає рішення Феміди, а якщо не допоможе і це – у нього зможуть відібрати майно.

Передбачається, що після того, як гроші будуть списані з рахунку, арешт буде знятий, і людина зможе надалі користуватися ними.

До цього ми писали, що борги за ЖКГ стрімко зростають, але українці не поспішають розлучатися з грошима.

Так згідно з даними Державної служби статистики України, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії. Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн.

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