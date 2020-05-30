Ще до кінця року тарифи за опалення можуть стати для українців непосильною ношею

Все тому, що в них будуть закладені абсолютно всі витрати, включаючи газ і капітальні вкладення, оскільки таке зобов'язання прописано у проекті меморандуму під отримання кредиту МВФ, ухваленому Кабінетом міністрів, передає Politeka.net.

В уряді заявили, що вже до кінця серпня цього року всі тарифи на опалення, які зараз регулюють НКРЕ та місцеві органи влади, будуть відображати витрати на газ та інші витрати.

Якщо говорити зрозумілими словами, то всі обмеження з тарифів на опалення знімуть. При цьому, якщо в ціну тепла внесуть витрати на капітальний ремонт мереж, стан яких на 80% жалюгідний, то для українських сімей цифри в платіжках будуть непідйомними.

Наголошується, що нові тарифи з урахуванням зобов'язань почнуть діяти вже з наступного опалювального сезону і будуть переглядатися не рідше одного разу на рік згідно зі зміною витрат.

Всі тарифи пропишуть у нових договорах до жовтня 2020 року, і вони почнуть діяти з наступного опалювального сезону.

«З цією метою до початку опалювального сезону 2020-2021 рр. ми скасуємо постанова КМУ №1082 від 24 грудня 2019 р., яке допускає зміни в рахунках за опалення при зміні ціни на газ», – говорить текст меморандуму.

Більш того, вже з 1 липня припинить свою дію постанова Кабінету міністрів про ціноутворення на газ, і вартість палива буде регулювати ринок.

Раніше ми писали про те, що 21 травня представники МВФ і України досягли згоди з економічної політики для виділення нової 18-місячної угоди Stand-By Arrangement (stand-by).

Нова програма stand-by з запитуваним доступом у розмірі 3,6 млрд СДР (еквівалентно $5 млрд) спрямована на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні подолати наслідки пандемії.

Нагадаємо, МВФ виділить Україні круглу суму, в НБУ озвучили терміни: "Близько $6,5 млрд..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський вважає гідною зарплату в 5 тисяч гривень: "у нас це не бідність".

Також Politeka писала, що Зеленський поскаржився на брак грошей для українців: "ми повинні виплачувати кредиторам".