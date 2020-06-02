Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко розповів, що робити українцям, які втратили роботу під час карантину

Людям, які втратили роботу під час карантину, можна оформити субсидії. Для цього потрібно стати на облік у Центрах зайнятості.

Заступник міністра соцполітики рекомендував звертатися в органи соцзахисту поштою, особисто або з допомогою сайту.

Як зазначив чиновник, при розрахунку субсидії будуть враховуватися лише розміри допомоги по безробіттю. Раніше бралася сума доходів, отримана за попередні шість місяців, але зараз, через масові звільнення, доходи були обнулені до моменту карантину.

За прогнозами НБУ пік безробіття через карантин настане у другому кварталі цього року. Очікується, що він складе 11,5%, на відміну від 8,2% в минулому році.

Нагадаємо, Віталій Музиченко розповів, як українцям повернути собі втрачену субсидію.

Треба звернутися в орган соцзахисту населення письмово або особисто.

Якщо у протягом десяти днів відповіді немає, то треба з'ясовувати, на якому етапі розгляду знаходиться конкретний документ.

Раніше ми писали, що експерт Олександр Скубченко заявив про подорожчання цін на комунальні послуги.

Так, для розрахунку ціни газу на наступний опалювальний період пропонують взяти середню ціну минулого року - 6000 гривень, тому очікувати зниження цін не варто.

Нагадаємо також, що згідно зі статистикою, в квітні 2020 року середня субсидія на оплату комуналки для українських сімей становила 612,1 гривень.

Найбільшу субсидію виплатили в Києві - 950,3 гривень.

Раніше повідомлялося, що жителі Києва можуть повернути гроші за неякісні комунальні послуги. Для цього потрібно звернутися в міську диспетчерську за номером 15-57 з міського або (044) 500-15-57 – з мобільного.

Нагадаємо, українцям різко скоротили субсидії, названі нові цифри: "Майже в два рази...".

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